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В сквере Улан-Удэ появились «Вишенки»

В сквере Улан-Удэ появились «Вишенки»
Общество,  Фото:пресс-служба УУГСД
Благоустройство продолжается в «зелёной зоне» на Красноармейской

В Улан-Удэ опоры наружного освещения со светодиодными светильниками «Вишенка», теперь освещают «зелёную зону», которая превратилась в зону притяжения для жителей Элеватора. Деревянные арки, схожие на перголу, встречают горожан.

Сквер на Красноармейской, 14, ещё весной был просто проходной зоной, соединяющей две улицы. Благоустроить данное место удалось благодаря программе «Народный бюджет». Именно этот объект выбрали жители при голосовании.

Как сообщает пресс-служба Улан-Удэнского городского совета депутатов, первый этап благоустройства закончен. Следующим этапом предстоит сделать ливневые отводы, установить бордюры перед забором, засыпать почвой образовавшиеся траншеи после установки фонарей. Также строителям предстоит вывезти строительный мусор.

- На нашем округе появилась отличная зона притяжения, стильные входные группы, современные светильники «Вишенки». И мы по-современному подошли к облагораживанию наших «зелёных лёгких» - сделали приствольные круги и засыпали мелким камнем, что смотрится очень эстетично, - рассказал председатель Улан-Удэнского городского Совета, депутат по округу №3 Чимит Бальжинимаев.

Улан-Удэ благоустройство

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