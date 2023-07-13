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В Бурятии создали новую породу лошадей

В Бурятии создали новую породу лошадей
Общество,  Фото:скриншот
Он названа в честь еравнинского села Ульдурга

В Бурятии создана порода лошадей «Ульдургинская». Это первая порода в республике, названная в честь родного села. Многолетняя работа проведена коневодами Еравнинского района. Методическую помощь в оформлении документов и прочем оказали забайкальцы с института ветеринарии Читы, а также и с ВНИИ коневодства г. Москва. Об этом сообщил руководитель филиала Россельхозцентра по РБ Намжил Мардваев.

По его словам, в описании указаны все основные качества породы, разведение которой даст преимущества производственникам. Так, местность Турхул куда на лето угоняют табуны находится в 200 км от села Ульдурга. Весной это расстояние табуны преодолевают за 2 дня, а осенью, догоняя вырвавшихся вперёд косяки, – за 1 день. Это говорит об исключительной выносливости этой породы. Природные условия в Еравне очень жёсткие: зимой морозы доходят до -50°, лето сухое и жаркое, а ветра зачастую очень сильные и дуют круглый год. В этих условиях лошади этой породы прекрасно себя чувствуют и развиваются. Ещё одним из существенных плюсов является умение этой породы защищать и оберегать свой молодняк и противостоять волкам.

- За всю многолетнюю историю развития сельского хозяйства современной Бурятии всего было создано четыре породы сельхозживотных: овец – 2 («Буубэй» и «Бурятская полугрубошерстная»), лошадей - 1 («Бурятская»), яков - 1 («Окинский»). Поэтому созданная недавно порода лошадей «Ульдургинская» является пятой созданной в республике, - пояснил Намжил Мардваев.

Бурятия сельское хозяйство коневодство лошади

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