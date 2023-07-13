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На юге Бурятии ветерана труда наградили медалью

На юге Бурятии ветерана труда наградили медалью
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
Памятную медаль столетия Кяхтинскогорайона получил Пунсук Дашиев

В Бурятии юбилейной памятной медалью «100 лет Кяхтинскому району Республики Бурятия» награждён Пунсук Дашиев.

Пунсук Шагдарович – ветеран труда, знатный работник сельского хозяйства. После окончания Бурятского сельскохозяйственного института был направлен в Кяхтинский район, где работал в должности зоотехника-селекционера, главного зоотехника в организациях АПК.

В 1976 году избран секретарём парткома совхоза «Большелугский». В 1978 окончил Новосибирскую высшую партийную школу, год работал в аппарате Кяхтинского РК КПСС. В 1979 стал директором совхоза «Большелугский», где проработал 11 лет. В 1990 году был избран председателем исполкома Большелугского сельского совета. В 1995 члены ОКХ «Большелугское» избрали Пунсука Дашиева председателем, где он проработал до 2000 года.

Под его руководством совхоз «Большелугский» ежегодно выполнял планы производства и реализации сельскохозяйственной продукции. От треста совхозов «Свинопрома» РСФСР Пунсук Дашиев был награждён нагрудным знаком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР». При его руководстве были построены многие производственные и социально-культурные объекты на территории Большелугского сельского совета, в том числе средняя школа на 450 мест, за что в 1989 он был награждён знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».

- За добросовестный труд и высокие показатели в работе Пунсук Дашиев неоднократно награждался почётными грамотами Кяхтинской районной администрации, Кяхтинского райкома КПСС. Сегодня, несмотря на пенсионный возраст, Пунсук Шагдарович ведёт активный образ жизни, участвует в спортивных соревнованиях, принимает активное участие в жизни района, - сообщает пресс-служба районной администрации.
Бурятия ветеран труда Кяхтинский район награждение

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