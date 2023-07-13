В райцентре установили мемориальную доску участнику СВО

Также здесь появилась «Парта героя»



В Бичурском районе Бурятии установили мемориальную доску и «Парту героя» памяти Алексея Павлова. Церемония прошла в Бичурской СОШ №3. На открытии выступили учителя, родные, представители администрации.



Как сообщает «Бичура-инфо.24/7», Алексей Павлов служил по контракту в морской пехоте города Владивосток. С 24 февраля 2022 года участвовал в СВО. Награждён Георгиевским крестом IV степени.



Гвардии старший сержант, заместитель командира взвода роты десантно-высадочных средств Алексей Павлов погиб в ноябре прошлого года. В 2023 году посмертно награждён орденом Мужества.



Почётное право первыми сесть за «Парту героя» предоставили ученикам школы Жанне У. и Илье П.

