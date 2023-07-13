+36: В Бурятии ожидаются знойные выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами возможны короткие грозовые дожди



Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. С каждым днём температура будет повышаться на пару градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +36. В знойную погоду местами возможны короткие грозовые дожди.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 14 июля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами по северной половине кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +5,+10, днём +26,+31, местами +17,+22.



В субботу, 15 июля, переменная облачность, на большей части территории без осадков, днём жаркая погода, местами возможны короткие грозовые дожди. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днём +29,+34, местами +20,+25.



В воскресенье, 16 июля, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +7,+12, днём +31,+36, местами +21,+26.







