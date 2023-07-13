Местами возможны короткие грозовые дожди
Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. С каждым днём температура будет повышаться на пару градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +36. В знойную погоду местами возможны короткие грозовые дожди.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 14 июля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами по северной половине кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +5,+10, днём +26,+31, местами +17,+22.
В субботу, 15 июля, переменная облачность, на большей части территории без осадков, днём жаркая погода, местами возможны короткие грозовые дожди. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днём +29,+34, местами +20,+25.
В воскресенье, 16 июля, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +7,+12, днём +31,+36, местами +21,+26.
+36: В Бурятии ожидаются знойные выходные
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Было сложно», - признаётся Татьяна
Накануне в Улан-Удэ завершилось благоустройства сквера «Три медведя»
Сотрудники Роспотребнадзора напомнили о правах пассажиров
Ночью начали укладку нового асфальта
Здесь жильцов бьёт током, а также нет горячей воды
Они покусали 2,6 тысячи человек
По словам местных жителей ограничения хозяйствования на Байкальской природной территории необходимо пересмотреть
Новый асфальт не прошёл проверку
При дальнейшем подъёме возможен выход грунтовых вод на территории садоводческих участков
В Селенгинском районе прошёл рейд
Он состоится в следующем году
Организаторы сообщили об изменении даты открытия фестиваля
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов
Общество, 12.07.2023
В республике проведут «Арт Бурятию»
Общество, 12.07.2023
Участие в мероприятии также примут гости из Бурятии