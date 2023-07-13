В этом году в столице Бурятии уже благоустроили первые общественные пространства

В сквере «Три медведя» взамен устаревшей скульптурной композиции в виде трёх медведей установили новую из архитектурного бетона с металлическим каркасом, демонтировали старое игровое оборудование, установили новое ограждение, освещение, скамейки и урны. Также на территории высадили новые хвойные деревья: пихту, сосну, ель, кедр и лиственницу.Близится к завершению и обновление бульвара «Сиреневый». Строители практически заменили старую тротуарную плитку и освещение, а также сейчас проходит ремонт фонтана. После окончания всех строительных работ подрядчик приступит к озеленению. Здесь оно будет произведено в благоприятный период для проведения таких работ, то есть осенью.- Работы на бульваре «Сиреневый» выполнены на 80%. Примечательно, что на всех территориях большое внимание уделяется озеленению. В сквере «Три медведя» создан своего рода мини дендропарк из хвойных растений, характерных для нашего региона. А на бульваре «Сиреневый» высадят саженцы сирени, которые будут соответствовать тематике бульвара, - отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.Напомним, в следующем году в столице республики пройдёт благоустройство сквера «Радуга». Именно за эту территорию больше всего голосов было отдано на всероссийском онлайн голосовании.