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В этом году в столице Бурятии уже благоустроили первые общественные пространства

В этом году в столице Бурятии уже благоустроили первые общественные пространства
Общество,  Фото:агентство «Жилстройкомэнерго»
Накануне в Улан-Удэ завершилось благоустройства сквера «Три медведя». Там установили арт-объект в виде медведей и заменили устаревшее оборудование. Кроме этого, практически выполнены работы на бульваре «Сиреневый». Осталось только завершить ремонт фонтана и тротуарной плитки. Отметим, благоустройство территорий проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда»

В сквере «Три медведя» взамен устаревшей скульптурной композиции в виде трёх медведей установили новую из архитектурного бетона с металлическим каркасом, демонтировали старое игровое оборудование, установили новое ограждение, освещение, скамейки и урны. Также на территории высадили новые хвойные деревья: пихту, сосну, ель, кедр и лиственницу.

Близится к завершению и обновление бульвара «Сиреневый». Строители практически заменили старую тротуарную плитку и освещение, а также сейчас проходит ремонт фонтана. После окончания всех строительных работ подрядчик приступит к озеленению. Здесь оно будет произведено в благоприятный период для проведения таких работ, то есть осенью.

- Работы на бульваре «Сиреневый» выполнены на 80%. Примечательно, что на всех территориях большое внимание уделяется озеленению. В сквере «Три медведя» создан своего рода мини дендропарк из хвойных растений, характерных для нашего региона. А на бульваре «Сиреневый» высадят саженцы сирени, которые будут соответствовать тематике бульвара, - отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.

Напомним, в следующем году в столице республики пройдёт благоустройство сквера «Радуга». Именно за эту территорию больше всего голосов было отдано на всероссийском онлайн голосовании.

Жилстройкомэнерго

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