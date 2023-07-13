Накануне в Улан-Удэ завершилось благоустройства сквера «Три медведя». Там установили арт-объект в виде медведей и заменили устаревшее оборудование. Кроме этого, практически выполнены работы на бульваре «Сиреневый». Осталось только завершить ремонт фонтана и тротуарной плитки. Отметим, благоустройство территорий проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда»
В сквере «Три медведя» взамен устаревшей скульптурной композиции в виде трёх медведей установили новую из архитектурного бетона с металлическим каркасом, демонтировали старое игровое оборудование, установили новое ограждение, освещение, скамейки и урны. Также на территории высадили новые хвойные деревья: пихту, сосну, ель, кедр и лиственницу.
Близится к завершению и обновление бульвара «Сиреневый». Строители практически заменили старую тротуарную плитку и освещение, а также сейчас проходит ремонт фонтана. После окончания всех строительных работ подрядчик приступит к озеленению. Здесь оно будет произведено в благоприятный период для проведения таких работ, то есть осенью.
- Работы на бульваре «Сиреневый» выполнены на 80%. Примечательно, что на всех территориях большое внимание уделяется озеленению. В сквере «Три медведя» создан своего рода мини дендропарк из хвойных растений, характерных для нашего региона. А на бульваре «Сиреневый» высадят саженцы сирени, которые будут соответствовать тематике бульвара, - отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.
Напомним, в следующем году в столице республики пройдёт благоустройство сквера «Радуга». Именно за эту территорию больше всего голосов было отдано на всероссийском онлайн голосовании.
В этом году в столице Бурятии уже благоустроили первые общественные пространства
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По словам местных жителей ограничения хозяйствования на Байкальской природной территории необходимо пересмотреть
Новый асфальт не прошёл проверку
При дальнейшем подъёме возможен выход грунтовых вод на территории садоводческих участков
В Селенгинском районе прошёл рейд
Он состоится в следующем году
Организаторы сообщили об изменении даты открытия фестиваля
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов
В республике проведут «Арт Бурятию»
Участие в мероприятии также примут гости из Бурятии
Также тут проведут этап кубка России
В рамках мероприятия состоятся «Три игры мужей»
Петру Дёмину вручили медаль «80 лет Прохоровской битвы»
Обоо тахилга проведут в двух местах
Юбилей отпраздновала долгожительница Кижингинского района
Она займёт место в Одигитриевском соборе