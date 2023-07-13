Сотрудники Роспотребнадзора напомнили о правах пассажиров
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, что делать, если задержали рейс.
- Пассажир имеет право на: отказ от полёта; возмещение убытков и компенсации морального вреда; взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения, если задержка рейса произошла по не зависящим от перевозчика причинам; организацию хранения багажа. Если пассажир летит с ребёнком до 7 лет, то ему должны предоставить комнату матери и ребёнка, - напомнили в ведомстве.
Пассажира должны накормить горячим питанием при задержке рейса на более чем четыре часа. Если же задержка днём превысила восемь часов, а ночью – шесть часов, то пассажиры должны быть размещены в гостинице.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ на сутки задержали рейс в Томск.
В Бурятии рассказали, что делать при задержке авиарейса
Общество, Фото:
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