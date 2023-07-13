Ночью начали укладку нового асфальта
В центре Улан-Удэ завершили замену рельсошпальных решёток на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая, сообщили в администрации города.
Сегодня ночью подрядчик приступил к подготовительным работам по укладке асфальта. А в ночь с 13 на 14 июля будет восстановлено асфальтовое покрытие.
Ремонт на этом участке проходит в два этапа и включает в себя поэтапное снятие асфальтового покрытия общей протяжённостью 75 метров, замену рельсошпальных решёток, рихтовку, подбивку, отсыпку щебнем и асфальтирование.
Ремонт начался в ночь на 30 июня. Как сообщал «Байкал-Dailу», в понедельник, 3 июля, на участке образовалась пробка из автомобилей и трамваев.
Ремонт трамвайных путей в центре Улан-Удэ близится к завершению
Общество, Фото:
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