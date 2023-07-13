13 июля

12 июля

Популярное

Ремонт трамвайных путей в центре Улан-Удэ близится к завершению

Ремонт трамвайных путей в центре Улан-Удэ близится к завершению
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ночью начали укладку нового асфальта

В центре Улан-Удэ завершили замену рельсошпальных решёток на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая, сообщили в администрации города.

Сегодня ночью подрядчик приступил к подготовительным работам по укладке асфальта. А в ночь с 13 на 14 июля будет восстановлено асфальтовое покрытие.

Ремонт на этом участке проходит в два этапа и включает в себя поэтапное снятие асфальтового покрытия общей протяжённостью 75 метров, замену рельсошпальных решёток, рихтовку, подбивку, отсыпку щебнем и асфальтирование.

Ремонт начался в ночь на 30 июня. Как сообщал «Байкал-Dailу», в понедельник, 3 июля, на участке образовалась пробка из автомобилей и трамваев.

трамвайные пути

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители прибрежных районов Бурятии собрали 19 тысяч подписей за новую редакцию закона о Байкале
Жители прибрежных районов Бурятии собрали 19 тысяч подписей за новую редакцию закона о Байкале
Общество, 13.07.2023
По словам местных жителей ограничения хозяйствования на Байкальской природной территории необходимо пересмотреть
В Улан-Удэ Селенга поднялась ещё на 13 сантиметров
В Улан-Удэ Селенга поднялась ещё на 13 сантиметров
Общество, 13.07.2023
При дальнейшем подъёме возможен выход грунтовых вод на территории садоводческих участков
Улан-Удэ присоединится к фестивалю «Джаз на Байкале»
Улан-Удэ присоединится к фестивалю «Джаз на Байкале»
Общество, 13.07.2023
Организаторы сообщили об изменении даты открытия фестиваля
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 13.07.2023
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов 
В Бурятии мастера соберутся на фестиваль
В Бурятии мастера соберутся на фестиваль
Общество, 12.07.2023
В республике проведут «Арт Бурятию»
В Забайкалье состоится межрегиональный казачий фестиваль
В Забайкалье состоится межрегиональный казачий фестиваль
Общество, 12.07.2023
Участие в мероприятии также примут гости из Бурятии
Ангарск примет всероссийские соревнования по триатлону
Ангарск примет всероссийские соревнования по триатлону
Общество, 12.07.2023
Также тут проведут этап кубка России
В Бурятии откроют и освятят памятник покровителю воинов
В Бурятии откроют и освятят памятник покровителю воинов
Общество, 12.07.2023
В рамках мероприятия состоятся «Три игры мужей»
В Бурятии ветеран отметил столетие
В Бурятии ветеран отметил столетие
Общество, 12.07.2023
Петру Дёмину вручили медаль «80 лет Прохоровской битвы»
Жительницу Бурятии поздравили с 95-летием
Жительницу Бурятии поздравили с 95-летием
Общество, 12.07.2023
Юбилей отпраздновала долгожительница Кижингинского района
В Улан-Удэ появится икона, написанная на Афоне
В Улан-Удэ появится икона, написанная на Афоне
Общество, 12.07.2023
Она займёт место в Одигитриевском соборе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^