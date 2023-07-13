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В Бурятии организуют пленэр для графических дизайнеров

В Бурятии организуют пленэр для графических дизайнеров
Общество,  Фото:pixabay.com
Его проведут в Улан-Удэ и в посёлке Усть-Баргузин

В Бурятии открыт приём заявок на участие в дизайн-пленэре «Баргуджин Токум 100», который пройдёт с 31 июля по 11 августа в Улан-Удэ и посёлке Усть-Баргузин. Это мероприятие впервые соберёт графических дизайнеров для формирования и популяризации профессионального сообщества дизайнеров и участников креативных индустрий республики и региона.

— Дизайн-пленэр — это существующая инициатива Ольги Тереховой и Милы Дмитриевой из Москвы, ранее они уже проводили его на Алтае. Разговоры о проведении этого мероприятия в Бурятии мы с Олей вели очень давно, и благодаря гранту от министерства туризма Республики Бурятия, наконец это случится. Надеемся, что этот проект станет ежегодной образовательной программой для творческих профессионалов, студентов арт-направлений и людей, интересующихся креативными дисциплинами. Таким образом, привлекая творческую интеллигенцию из больших городов и зарубежных стран, повышается туристическая привлекательность и позиционирование республики, – рассказал куратор проекта Дмитрий Галсан.

Первые дни пленэра пройдут в Улан-Удэ, где участники познакомятся с Бурятией, местными достопримечательностями и креативным сообществом. Затем участники отправятся в Баргузинский район, где начнётся практическая часть пленэра с работой дизайнеров на природных объектах долины и района и проектная мастерская, где создадут макеты сувенирной арт-продукции и другие графические объекты, посвящённые региональным брендам.

Почётным гостем дизайн-пленэра станет Сергей Серов, президент плакатного биеннале «Золотая Пчела», основатель академии графического дизайна, высшей академической школы графического дизайна (ВАШГД), профессор школы дизайна ИОН РАНХиГС.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия пленэр дизайн Улан-Удэ Байкал

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