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Следователи проверят опасный дом в Чите

Следователи проверят опасный дом в Чите
Общество, 
Здесь жильцов бьёт током, а также нет горячей воды

Следователи проверят информацию об опасных условиях жизни в многоквартирном доме в посёлка Рудник Кадала в Чите. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

- В видеосюжете местной телекомпании приводятся данные о небезопасных условиях проживания жителей многоквартирного дома. В некоторых квартирах дома отсутствует горячее водоснабжение, а жителей одного из подъездов дома систематически бьёт электрическим током из-за неисправности электропроводки. На сообщения жильцов о неисправностях сотрудники управляющей компании не реагируют, - говорится в сообщении.

Следователи побеседуют с жильцами дома, а также опросят сотрудников и руководство управляющей компании. С участием специалистов будет проведено обследование здания.

При необходимости следователи получат объяснения должностных лиц администрации Черновского района Читы, на территории которого расположен проблемный дом. 
следователи

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