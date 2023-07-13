Здесь жильцов бьёт током, а также нет горячей воды
Следователи проверят информацию об опасных условиях жизни в многоквартирном доме в посёлка Рудник Кадала в Чите. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
- В видеосюжете местной телекомпании приводятся данные о небезопасных условиях проживания жителей многоквартирного дома. В некоторых квартирах дома отсутствует горячее водоснабжение, а жителей одного из подъездов дома систематически бьёт электрическим током из-за неисправности электропроводки. На сообщения жильцов о неисправностях сотрудники управляющей компании не реагируют, - говорится в сообщении.
Следователи побеседуют с жильцами дома, а также опросят сотрудников и руководство управляющей компании. С участием специалистов будет проведено обследование здания.
При необходимости следователи получат объяснения должностных лиц администрации Черновского района Читы, на территории которого расположен проблемный дом.
Следователи проверят опасный дом в Чите
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