Они покусали 2,6 тысячи человек
В Бурятии, по данным на 13 июля, за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 2606 человек, из них 667 детей. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
В республике проведены противоклещевые обработки мест массового отдыха и пребывания населения, летних лагерей.
Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На сегодня привито более 103 тысяч человек, в том числе более 51 тысяча детей.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).
Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудители клещевых инфекций можно по адресам:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);
- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).
Клещи продолжают атаковать жителей Бурятии
Общество, Фото:
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