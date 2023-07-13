Клещи продолжают атаковать жителей Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они покусали 2,6 тысячи человек



В Бурятии, по данным на 13 июля, за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 2606 человек, из них 667 детей. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В республике проведены противоклещевые обработки мест массового отдыха и пребывания населения, летних лагерей.



Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На сегодня привито более 103 тысяч человек, в том числе более 51 тысяча детей.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).



Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудители клещевых инфекций можно по адресам:



- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).

