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Ламы Бурятии, Монголии и Калмыкии проведут на Байкале обряд «Лусууд»

Ламы Бурятии, Монголии и Калмыкии проведут на Байкале обряд «Лусууд»
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Молебен состоится в Байкальском дацане

22 июля в Кабанском районе Бурятии будет проведён большой молебен «Байгал далайн Найман Лусуудай тахилга» – «Подношение 8 Лусууд ханам священного озера Байкал». Его проведут совместно с буддийским духовенством Монголии, Калмыкии, Тувы и Бурятии.

Молебен пройдёт с 9:00 до 11:00 в Байкальском дацане. Для подношения верующим необходимо с собой привезти молоко красной коровы или белой козы, кефир, фрукты и сладости, живые цветы.

- Луусуд – это божества водной стихии, на санскрите их называют «Наги». Обитают они, согласно легенде, глубоко под землёй и правят водной стихией Вселенной. По преданию, они делятся на 8 государств и имеют соответственно 8 правителей, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России. - Ритуал подношения «Луусуд» играет в буддийской религии немаловажную роль. Правильное отношение к нагам влечёт за собой правильное отношение к воде вообще и к своему здоровью в частности. С ритуалом подношения можно обращаться и зимой, и летом. Самым лучшим защитным ритуалом является, пожалуй, «Луусуд», где ламы обращаются к царям нагов, чтобы они дали приказ мирским нагам не беспокоить людей.

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Бурятия Байкал буддизм Сангха дацан Кабанский район

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