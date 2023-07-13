В Бурятии собираются создать музей Тамчинского дацана

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

На малой родине X-го Пандито Хамбо-ламы идёт ремонт дома культуры



В Бурятии, на малой родине X Пандито Хамбо-ламы Дампила Гомбоева ремонтируют дом культуры. Жители улуса Цайдам с нетерпением ждут завершения капитального ремонта учреждения.



Улус Цайдам, что в переводе с бурятского «солончаковое место», находится в 6 км от Тамчинского дацана – одного из первых буддийских монастырей на территории современной Бурятии. Более 100 лет он был центром буддизма в России. В годы расцвета в нём служило 900 монахов. С 1809 по 1938 год здесь была резиденция Пандито Хамбо-ламы, официального главы буддистов России. X-й Пандито Хамбо-лама Дампил Гомбоев (1831-1896 гг.) – уроженец местности Цайдам. В 2007 году близ улуса установлен субурган его памяти.



Сегодня в улусе Цайдам проживает почти 200 человек. Филиал районного дома культуры «Шахтёр» - Цайдамский сельский клуб - располагается в двухэтажном здании школы 1977 года постройки. Как школа здание не функционирует с 2006 года, и с ноября 2017 года в здании школы работает Цайдамский сельский клуб на 50 посадочных мест.



В этом году на ремонт клуба было выделено из федерального, республиканского и местного бюджетов более 71 млн рублей. В рамках проекта проводятся строительные работы: ремонт систем вентиляции, канализации, электричество, отопления, ремонт фасада, крыши с заменой кровли и обеспечение условий для маломобильных граждан.



Капитальный ремонт здания не проводился со дня постройки. Здание под учреждение культуры не приспособлено, отсутствует зрительный зал, сцена, хореографический зал, костюмерная, зал для вокальных и инструментальных объединений. Нет звукового и светового оборудования. Отсутствует отопление, водоснабжение и канализация. Из-за отсутствия условий в здании, все культурно-массовые мероприятия в тёплое время года проводятся на улице. В клубе оборудована только одна комната под сельскую библиотеку, которая принимает читателей в летний период, так как в здании нет отопления.



После капитального ремонта у жителей села появится возможность проводить все календарные мероприятия, а также ставить концертные номера и встречать в обновлённом клубе гостей, проводить различные конкурсы, выставки и т.д.



В здании Цайдамского сельского клуба располагается библиотека и клубные формирования: вокальная группа «Цайдам», клубы по интересам «Настольные игры», «Настольный теннис», а уроки по шитью и изготовлению гобелена из конского волоса и резьба по дереву по направлению «Наши руки не для скуки» проводятся на базе частных домов местных жителей.



- Не передать словами нашу радость по случаю капитального ремонта единственного административного здания в селе. Все жители уже потеряли надежду, что у нас появится тёплый, уютный клуб. Но благодаря усилиям районной администрации наш клуб победил в конкурсе на развитие сельских территорий и для нашего маленького села выделили финансирование. Для нас очень важно, что даже такие маленькие села как Цайдам имеют возможность получить такой мощный толчок для развития, ведь это зачастую единственный объект инфраструктуры в маленьком селе. С нетерпением ждём окончания ремонта и уже вовсю планируем мероприятия, которые пройдут в новом красивом клубе! – делится своими эмоциями заведующая сельским клубом Марина Шайдурова.



Кстати сказать, в планах у руководства клуба ещё открытие музея истории Тамчинского дацана в отремонтированном здании. Сдать в эксплуатацию объект планируется уже осенью, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



