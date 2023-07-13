Неожиданный ремонт дороги на Левом берегу в Улан-Удэ вызвал пробки

Новый асфальт не прошёл проверку



Сегодня утром жители Левобережья Улан-Удэ долго добирались до работы. Причиной автомобильных пробок стал неожиданный дорожный ремонт. На улице Иволгинская не нескольких участках дороги стояла дорожная техника, которая затрудняла движение.



- В семь утра ехали на автобусе. Сначала двигались с обычной скоростью, а после «Бегущей лани» встали. Потом увидели дорожную технику – катки, грузовики и рабочих. А дальше поехали нормально, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель. – Судя по всему, пробка растянулась. Соседи говорят, что сейчас пробка начинается с Истока.



Как выяснилось, недавно уложенный асфальт на улице Иволгинская не прошёл проверку. Поэтому ночью начались новые ремонтные работы, а к утру технику не успели убрать.



- В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие по улице Иволгинская не прошло проверку, в ночь на 13 июля начались работы по устранению замечаний. Подрядчик не успел выполнить работы в ночное время, в связи с чем на данном участке наблюдается пробка, - сообщили в администрации Советского района.



Около 8:30 техника была убрана. Подрядной организации указано о необходимости проведения работ только в ночное время – до 7:00.

