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В Туве учёные России и Монголии исследуют места обитания снежного барса

В Туве учёные России и Монголии исследуют места обитания снежного барса
Общество,  Фото:pixabay.com
Второй этап проекта проведут поздней осенью

В конце июня в Туве началась реализация первого этапа проекта «Изучение ландшафтного и биологического разнообразия хребта «Сангилен». Проект предполагает разработку комплекса мер по обоснованию организации охраны и сохранения сангиленской группировки снежного барса, и включения территории хребта в систему федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Исследования выполняются на средства гранта, предоставленного государственному природному биосферному заповеднику «Убсунурская котловина» по итогам конкурса.

Как сообщают в тувинском региональном отделении РГО, для проведения экспедиции создана команда специалистов-барсятников и учёных из разных научных учреждений: из национального парка «Сайлюгемский» (Республика Горный Алтай), института леса г. Красноярск, института биологии из Монголии, АНО «Центр охраны ирбиса» (Монголия), Тувинского госуниверситета, АНО «Центр охраны дрофы» (Тува) и заповедника «Убсунурская котловина», который является исполнителем проекта.

На первом этапе в реализации проекта принимают участие в основном инспекторы и научные сотрудники заповедника «Убсунурская котловина», учёные из Тувинского госуниверситета. Ожидается подключение двух участников из Монголии, учёных из АНО «Центр охраны ирбиса» Бариушаа Мунхцога и Баяраа, и двух специалистов из института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск.

В течение первой недели экспедиции учёные обследовали русла рек Чик-Хем, Сайлык, Чагытай, местечко Кок-Эрик. По первым двум маршрутам Чик-Хем и Кок-Эрик следов пребывания снежного барса не обнаружено. Увеличив площадь возможного пребывания ирбиса, специалисты установили на всем его протяжении 20 фотоловушек.

Участники проекта много общались с местными жителями, проводили опросы, собирали данные о встречах с редким животным. Предварительный итог опросов – ирбис встречается, но в определенный период года. По словам местных жителей, это связано с сезонной миграцией диких копытных, составляющих основу кормовой базы снежного барса. Летом зверь уходит в более отдалённые участки, а поздней осенью возвращается.

Второй этап реализации проекта намечен на позднюю осень. Запланировано обследование территорий при помощи дрона для определения возможных путей для зимних маршрутов на снегоходах, переустановка фотоловушек и обработка данных летней экспедиции. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

снежный барс Тува наука биология

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