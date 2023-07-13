Жители прибрежных районов Бурятии собрали 19 тысяч подписей за новую редакцию закона о Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

По словам местных жителей ограничения хозяйствования на Байкальской природной территории необходимо пересмотреть. Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, утверждающий новый порядок пользования лесными ресурсами. Для местных жителей это долгожданное решение, которого они добивались многие годы. 19 тысяч человек подписали петицию о принятии новой редакции закона о Байкале



- Жители, конечно, за то, чтобы были разумные ограничения. Вот те же дрова. Хоть будем сами заготавливать, - отмечает житель села Турка Прибайкальского района Валерий Базекин.



- Я как общественный деятель многие годы борюсь не за себя, я представляю интересы всего нашего населения. Я не раз обращалась к тем, от кого зависит жизнь жителей побережья Байкала. И мы собрали 19 тысяч подписей в поддержку новой редакции закона о Байкале! Я обращаюсь ко всем противникам этого закона. Вы приезжайте - поживите там, где мы живём! Поймите нужды населения! Если не примут во внимание глас народа, то нам придётся с этими 19 тысячами подписей стоять у дверей Госдумы, - говорит общественный деятель Галина Арсеньева.



Прибайкальцы особо отмечают, что объём природоохранных мероприятий этот закон не снижает. Напротив, после рубок в зоне строительства будет восстанавливаться лес. И этот фактор также лёг в основу принятия коллективного решения.



Главные опасения противников принятия закона - это сплошные рубки на Байкале. Однако закон не допускает промышленной заготовки леса вокруг Байкала. Рубки допускаются только в рамках строительных проектов.



Сплошные рубки проводятся только в случаях возведения:

- сооружений инженерной защиты территорий и селезащитных и иные гидротехнических сооружений;

- систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для населённых пунктов и особой экономической зоны «Ворота Байкала»;

- автомобильных дорог соответствующего значения, противопожарных разрывов, линейных объектов.



При этом устанавливается повышенный в сравнении с общим нормативом объем мероприятий по лесовосстановлению и компенсационным посадкам деревьев. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

