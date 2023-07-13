Патруль прибудет к транспортному средству в течение нескольких минут
40 муниципальных автобусов в Иркутске оборудовали тревожными кнопками. Теперь при возникновении любой нештатной ситуации водитель сможет экстренно вызвать наряд Росгвардии.
– В новых автобусах, которые мы приобрели в прошлом году, установили современные охранные комплексы. Теперь в случае конфликта, кражи, нарушения общественного порядка к транспортному средству в течение нескольких минут прибудет патруль. В планах – приобретение 80 новых автобусов, их также будем подключать к системам вневедомственной охраны, – рассказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.
После нажатия кнопки сигнализация в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованной охраны, после чего специалисты, используя навигационное оборудование ГЛОНАСС, определят местоположение транспортного средства. Вести мониторинг сигналов тревоги будут круглосуточно.
– Тревожная сигнализация в автобусах позволит пресекать преступления, наиболее эффективно проводить профилактику административных правонарушений, повысить антитеррористическую защищённость общественного транспорта, – отметил заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по г. Иркутску Павел Едленко.
Охранными системами Росгвардии уже оборудованы кареты скорой медицинской помощи, троллейбусы, некоторые фирмы такси. В дальнейшем планируется подключить весь общественный транспорт в городе и области, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В автобусах Иркутска установили тревожные кнопки Росгвардии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Благоустройство продолжается в «зелёной зоне» на Красноармейской
Праздник прошёл в Забайкальском нацпарке
Отремонтирован был участок от Билютая до Подлопаток
Он названа в честь еравнинского села Ульдурга
«Песни, которые заставляют человека взглянуть на себя и на свой родной край совсем иначе…»
Им устроили яркую экскурсию
В борьбе за бронзу они не дрогнули перед сильными спортсменами
Там начнутся работы по реконструкции теплотрассы
Книга вышла тиражом в 1000 экземпляров
Местами возможны короткие грозовые дожди
«Было сложно», - признаётся Татьяна
Накануне в Улан-Удэ завершилось благоустройства сквера «Три медведя»
Сотрудники Роспотребнадзора напомнили о правах пассажиров
Ночью начали укладку нового асфальта
Здесь жильцов бьёт током, а также нет горячей воды