В автобусах Иркутска установили тревожные кнопки Росгвардии

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Патруль прибудет к транспортному средству в течение нескольких минут



40 муниципальных автобусов в Иркутске оборудовали тревожными кнопками. Теперь при возникновении любой нештатной ситуации водитель сможет экстренно вызвать наряд Росгвардии.



– В новых автобусах, которые мы приобрели в прошлом году, установили современные охранные комплексы. Теперь в случае конфликта, кражи, нарушения общественного порядка к транспортному средству в течение нескольких минут прибудет патруль. В планах – приобретение 80 новых автобусов, их также будем подключать к системам вневедомственной охраны, – рассказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.



После нажатия кнопки сигнализация в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованной охраны, после чего специалисты, используя навигационное оборудование ГЛОНАСС, определят местоположение транспортного средства. Вести мониторинг сигналов тревоги будут круглосуточно.



– Тревожная сигнализация в автобусах позволит пресекать преступления, наиболее эффективно проводить профилактику административных правонарушений, повысить антитеррористическую защищённость общественного транспорта, – отметил заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по г. Иркутску Павел Едленко.



Охранными системами Росгвардии уже оборудованы кареты скорой медицинской помощи, троллейбусы, некоторые фирмы такси. В дальнейшем планируется подключить весь общественный транспорт в городе и области, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



