В Бурятии на день закроют железнодорожный переезд

Движение ограничат в посёлке Мостовка



На железнодорожном переезде в посёлке Мостовка в Бурятии (5575 км ВСЖД) 14 июля будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 1:00 до 10:00 Время указано местное. Для автотранспортных средств высотой до 2,5 м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ со ссылкой на ВСЖД.



