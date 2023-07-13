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В Бурятии на день закроют железнодорожный переезд

В Бурятии на день закроют железнодорожный переезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение ограничат в посёлке Мостовка

На железнодорожном переезде в посёлке Мостовка в Бурятии (5575 км ВСЖД) 14 июля будут проводиться ремонтные работы.

Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 1:00 до 10:00 Время указано местное. Для автотранспортных средств высотой до 2,5 м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ со ссылкой на ВСЖД.

Бурятия железнодорожные переезды ограничение движения

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