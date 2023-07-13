Движение ограничат в посёлке Мостовка
На железнодорожном переезде в посёлке Мостовка в Бурятии (5575 км ВСЖД) 14 июля будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 1:00 до 10:00 Время указано местное. Для автотранспортных средств высотой до 2,5 м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ со ссылкой на ВСЖД.
В Бурятии на день закроют железнодорожный переезд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Благоустройство продолжается в «зелёной зоне» на Красноармейской
Праздник прошёл в Забайкальском нацпарке
Отремонтирован был участок от Билютая до Подлопаток
Он названа в честь еравнинского села Ульдурга
«Песни, которые заставляют человека взглянуть на себя и на свой родной край совсем иначе…»
Им устроили яркую экскурсию
В борьбе за бронзу они не дрогнули перед сильными спортсменами
Там начнутся работы по реконструкции теплотрассы
Книга вышла тиражом в 1000 экземпляров
Местами возможны короткие грозовые дожди
«Было сложно», - признаётся Татьяна
Накануне в Улан-Удэ завершилось благоустройства сквера «Три медведя»
Сотрудники Роспотребнадзора напомнили о правах пассажиров
Ночью начали укладку нового асфальта
Здесь жильцов бьёт током, а также нет горячей воды