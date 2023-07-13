В Улан-Удэ Селенга поднялась ещё на 13 сантиметров

При дальнейшем подъёме возможен выход грунтовых вод на территории садоводческих участков



В столице Бурятии до выхода Селенги на пойму осталось 12 сантиметров. Уровень рек продолжает повышаться.



Как сообщили в мэрии, на утро 13 июля на реке Селенга уровень воды составляет 218 сантиметров (+13 см за сутки).



Уровень Уды – 149 сантиметров (+5 см за сутки).



Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 см.



Согласно прогнозу, уровень Селенги будет подниматься и скоро может составить до 228 см. «Угроза подмыва фундамента частного дома в СНТ «Весна» сохранится», - отметили в администрации города.



Возможен выход грунтовых вод на территории садоводческих участков в СНТ «Ранет», ДНТ «Весна», «Коммунальник», СНТ «Урожай», СНТ «Профсоюзник», СНТ «Дружба», СНТ «Сибиряк», ТСН «Левобережное», СОНТ «Судостроитель» (остров Уланский), СНТ «20 лет Победы», СНТ «Академия», ДНТ «Ранет», СНТ «Черёмушки» (остров Комсомольский), СНТ «Остров» (ул.Блюхера, Иркутская, Житкевича, Окинская, Джидинская, Селенгинская, Черёмушки, Судоремонтная), сообщает ЕДДС.

