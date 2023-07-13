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На жителей Бурятии составляют протоколы за мусор возле дома

На жителей Бурятии составляют протоколы за мусор возле дома
Общество,  Фото:«Селенга-инфо. 24/7»
В Селенгинском районе прошёл рейд

В Селенгинском районе Бурятии проводятся рейды по уборке мусора на придомовой территории и по выгулу скота вне установленных местах. В результате проверки 10 июля составили 22 протокола: в СП «Нижнеубукунское» - 13 протоколов, в Жаргаланте - 8 протоколов, Сутое - 1 протокол, сообщается в группе «Селенга-инфо. 24/7».
 
Большинство из них (восемь) за складирование мусора на придомовой территории, три за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест, семь за нарушение правил выгула домашних животных, четыре протокола за нарушение регистрации домашних животных.

 
Все протоколы будут рассмотрены на комиссии.

- Призываем жителей района соблюдать правила благоустройства, чтобы наш район оставался чистым и безопасным, - обратились в отделе по благоустройству района к местным жителям.



благоустройство

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