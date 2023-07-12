В Бурятии отгремел традиционный праздник «Наадан-Сурхарбаан»

Масштабное летнее событие охватило всю республику большой спортивной и культурной программой
Сурхарбаан – один из летних традиционных национальных праздников бурятского народа – состязания метких, сильных и быстрых («Эрын гурбан наадан» - перевод с бурятского «Три игры мужей»).
По бурятским обычаям и традициям настоящий мужчина должен быть храбрым, сильным, умным, сдержанным и скромным. С раннего детства мальчиков учили метко стрелять из лука (сур харбаха), управлять конём (мори унажа шадаха) – в три года мальчик должен был крепко сидеть в седле – и показывать силу в борьбе (бүхэ барилдаан).
В древние времена монгольские народы проводили смотры боевых дружин с состязаниями в борьбе, стрельбе из лука и конных скачках, тем самым, выявляя лучших воинов. В настоящее время целями празднования Сурхарбаана являются сохранение и развитие национальных видов спорта, возрождение богатых культурных и спортивных традиций бурятского народа.
Республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан Сурхарбаан», приуроченный к 100-летию образования Республики Бурятия, длился целый месяц. Масштабное традиционное летнее событие охватило всю республику большой спортивной и культурной программой.
С 10 июня начались локальные Сурхарбааны в районах республики. Это был подготовительный этап, на котором выбираются лучшие из лучших для поездки в столицу Бурятии. На районных праздниках выступили улан-удэнские гости: звезды бурятской эстрады, оперы и балета и ведущие творческие коллективы республики.
Далее лучшие баторы-богатыри из районов: стрелки, борцы, наездники, победители национальных бурятских спортивных состязаний – встретились, чтобы помериться силами, ловкостью и быстротой уже в столице республике.
Основные мероприятия праздника состоялись с 6 по 9 июля в Улан-Удэ. Событийная география Сурхарбаана впечатляющая. Зрелищные спортивные состязания прошли в Иволгинском районе и на Центральном стадионе Бурятии.
Не менее зрелищной и красочной стала культурная составляющая торжества. Программу украсил фестиваль «Ночь Ёхора» с большим круговым танцем – ёхором в Этнографическом музее народов Забайкалья. Из года в год массовость хореографического мероприятия нарастает.
Жемчужина праздника – конкурс красоты. Впервые решено избрать королеву праздника на Республиканском конкурсе красоты и таланта «Дангина Сурхарбана» («Сурхарбаанай Дангина»). Дангиной буряты называют девушку, обладающую совершенной внешней и внутренней красотой, талантами. Дангина – это будущая хранительница домашнего очага, семейных традиций и ценностей. Если раньше Сурхарбаан был больше мужским праздником единоборства, в этом году решено внести в праздник женское начало. 25 юных красавиц представили районы Бурятии и город Улан-Удэ. Грандиозный финал-шоу красоты и грации состоялся после районных и республиканского отборочных туров. Апофеозом события стало вручение серебряной короны ручной работы, украшенной узорной филигранью и сотней фианитов, победительнице конкурса – самой красивой и талантливой девушке республики. Ею стала Сабина Доноева из Джидинского района.
8 июля на ипподроме Янгажинского дацана были проведены соревнования по конным скачкам, по поднятию ловчего шеста, показательные выступления по конной стрельбе из лука. Впервые состоялось троеборье «Эрын гурбан наадан» по трем видам спорта: борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам.
Финальные спортивные состязания, культурная программа и торжественные церемонии награждения состоялись 9 июля на Центральном стадионе Республики Бурятия. С утра прошли соревнования по национальным видам спорта среди спортсменов, одержавших победу в районных сурхарбанах. С 12 часов за чашей стадиона открылись выставки произведений мастеров народных художественных промыслов, сувениров, они провели для всех желающих мастер-классы. На концертной площадке выступили творческие коллективы республики и приглашенные гости.
Абсолютными чемпионами «Наадан-Сурхарбан-2023» по национальным бурятским видам спорта стали: Дарима Энэбишиева (шагай наадан – игра в кости (бараньи лодыжные кости), Жамсаран Цыдыпов (шатар – бурятские шахматы), Сергей Каргин (гиревой спорт), Баир Батомункуев (троеборье), Бальжинима Цыремпилов (стрельбе из лука), Валерий Лубсанов (һээр шаалган – разбивание хребтовой кости), Баир Омоктуев (бүхэ барилдаан – национальная борьба), Бэлигто Ухинов (состязание по конным скачкам). В общекомандном зачете: III место – Иволгинский район, II место – Октябрьский район, I место – Селенгинский район.
Отметим, мероприятия Сурхарбаана прошли под девизом «Поддержим наши ребят!». Зрители вносили посильный вклад в сбор помощи участникам СВО. Организаторы собрали значительные финансовые средства, помогли спонсоры и партнеры, для проведения нашего культурно-спортивного праздника. Всеобщим решением все собранные средства будут направлены в поддержку воинам, участникам Специальной военной операции.
В вечерней программе зрители приветствовали овациями звезд оперы и эстрады республики. Выступили яркие представители бурят-монгольского мира: композитор, аранжировщик, продюсер, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия – Нар-Оюу Наранбаатар, битбоксер Рэй из Монголии, Государственный академический ансамбль песни и танца «Тюльпан» (Калмыкия), этно-группа «Шоно» (Иркутск).
– Сурхарбаан – это больше чем спорт и традиции, это важная часть культуры, истории, верования, национального менталитета и духовного иммунитета бурятского народа. Сурхарбаан выдержал испытание временем, традиции этого праздника не прерывались, и это очень важно, - отмечают организаторы праздника во главе с министром культуры Бурятии Соелмой Дагаевой.
В год 100-летия Республики Бурятия проведение «Наадан-Сурхарбаана-2023» поддержано Федеральным агентством по туризму и проводится на средства Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Учредителями праздника выступили Министерство культуры, Министерство спорта и молодежной политики, Министерство туризма Бурятии при поддержке Правительства Республики Бурятия.
В Бурятии отгремел традиционный праздник «Наадан-Сурхарбаан»
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