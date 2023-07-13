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В Бурятии местами грозы

В Бурятии местами грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +22,+27, местами +16,+21.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +23,+25.
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