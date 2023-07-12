Он сорвал куш в лотерее «Спортлото «5 из 36»
12 июля в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран многомиллионный приз — 25 791 408 рублей. Удача оказалась на стороне жителя Бурятии, сообщили в компании «Столото».
Счастливчик, выигравший более 25 млн, пока ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр. На данный момент известно лишь, что герой розыгрыша купил многотиражный билет за 3600 рублей в розничной точке продаж лотерейных билетов.
По правилам государственной лотереи «Спортлото «5 из 36», приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором поле. Удачными для победителя оказались числа 14, 29, 18, 36, 34. Неугаданным осталось число 2 во втором поле билета.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле пенсионерка из Улан-Удэ выиграла в лотерее«Спортлото «5 из 36» 1,4 млн рублей.
А зимой рекордный куш сорвала работница детского сада Надежда из Улан-Удэ. Её выигрышем стали более 97 млн рублей. «Возможно, мне воздалось за все сложности, с которыми приходилось сталкиваться. Каждую копейку зарабатывала с большим трудом, прикладывала много усилий», - рассказывала счастливица. Она призналась, что до этого никогда не была за границей и даже не летала на самолётах. Теперь она планирует увидеть мир.
Житель Бурятии выиграл в лотерею почти 26 миллионов
Общество, Фото:
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