Юбилей отпраздновала долгожительница Кижингинского района
В Кижингинском районе Бурятии 95-летие отметила Чимитма Чимитовна Доржиева. С юбилеем именинницу поздравила администрация района.
Чимитма Чимитовна родилась в улусе Кулькисон. Вся её трудовая деятельность прошла в совхозе «Загустайский».
За многолетний, добросовестный труд Чимитма Чимитовна награждена почётной грамотой Верховного Совета Бурятской АССР. Она воспитала 3 детей и 21 внука.
Жительницу Бурятии поздравили с 95-летием
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