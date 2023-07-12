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Жительницу Бурятии поздравили с 95-летием

Жительницу Бурятии поздравили с 95-летием
Общество,  Фото:администрация Кижингинского района
Юбилей отпраздновала долгожительница Кижингинского района

В Кижингинском районе Бурятии 95-летие отметила Чимитма Чимитовна Доржиева. С юбилеем именинницу поздравила администрация района.

Чимитма Чимитовна родилась в улусе Кулькисон. Вся её трудовая деятельность прошла в совхозе «Загустайский».

За многолетний, добросовестный труд Чимитма Чимитовна награждена почётной грамотой Верховного Совета Бурятской АССР. Она воспитала 3 детей и 21 внука.
Бурятия Кижингинский район юбилей долгожитель

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