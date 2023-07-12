В Гусиноозёрске для переселения строят три многоквартирных дома

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Туда заселят граждан из аварийного жилья



В городе Гусиноозёрск строят три многоквартирных дома для расселения граждан. Срок ввода в эксплуатацию объектов – конец 2023 года. В строящихся домах 94 квартиры общей площадью более четырёх тысяч квадратных метров. Туда планируется переселить более 200 граждан.



Общая сумма контракта на разработку проектной документации и строительство трёх трёхэтажных домов составила около 400 млн рублей. На сегодня степень готовности объектов составляет 38 процентов.



- В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии планируется расселить 208 граждан с 4,1 тыс. квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года. Вся необходимая инфраструктура сетей водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения к дому уже подведена. Эти виды работ уже выполнены и оплачены в сумме 6,1 млн рублей, – рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Напомним, в четырёх районах Бурятии завершена программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года: в Джидинском, Закаменском, Курумканском и Северо-Байкальском. На территории этих четырёх районов ликвидировано около 19 тыс. кв. метров непригодного для жилья фонда, переселено 864 человека.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, всего же в Бурятии на 1 июля 2023 года переселено 4,7 тыс. человек или 1611 семьи, ликвидировано 72,4 тыс. кв. метров аварийного жилья. В 2023 году необходимо расселить ещё 2 277 человек с 27 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Продолжается работа по переселению граждан в Кабанском, Кижингинском, Прибайкальском, Селенгинском районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ.

