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Траву в Улан-Удэ будут косить до конца сентября

Общество, 
Заявки от жителей отрабатываются ежедневно

В Улан-Удэ косят траву на магистральных улицах и в скверах.

- Траву уже скосили на 18 улицах - Бабушкина, Терешковой, Ключевская, Жердева, Солнечная, Трубачеева, Сахьяновой и других и в юго-западной части района. Кошение травостоя также провели в пяти скверах - «Дархан», «Зодчий», «Студенческий», «Сквер семейного отдыха» и «Аллея отцов», - сообщили в администрации Октябрьского района.

12 июля работы ведутся на улицах Павлова, Спартака и Жердева.

- Работы по кошению травостоя находятся на постоянном контроле нашей администрации. Специалисты ежедневно объезжают территорию района для выявления замечаний в работе подрядчика и составления плана дальнейших работ. Также ежедневно отрабатываются заявки, которые поступают в администрацию от жителей, - сказал и.о. руководителя администрации Октябрьского района Петр Касьянов.

Кошение травостоя началось в июне и продлится до конца сентября.
трава

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