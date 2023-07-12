Принимаются заявки на отлов животных
13 июля в Улан-Удэ проведут рейд по собакам в микрорайоне Лысая гора.
- Заявки на отлов принимаются по телефону: 89021679292. Подать заявку на вакцинацию животных можно по телефонам оперштаба: 44-69-29 и 46-09-29, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
С 10:00 до 15:00 в мобильном пункте по улице Дзержинского вблизи дома №1 можно бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их.
В микрорайоне Улан-Удэ проведут рейд по собакам
Общество, Фото:
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