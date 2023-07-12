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В ходе СВО погиб контрактник из Бурятии

В ходе СВО погиб контрактник из Бурятии
Общество, 
У Вячеслава Бакшаханова остались двое сыновей

30 июня в ходе спецоперации погиб уроженец Тункинского района Бурятии Бакшаханов Вячеслав Юрьевич. Ему было 34 года.

Как сообщает «Тунка-инфо», Вячеслав Юрьевич родился 6 февраля 1989 года в селе Кырен Тункинского района, был старшим сыном в семье. В 2004 году окончил Кыренскую открытую (сменную) общеобразовательную школу, затем продолжил учёбу в Улан-Удэнском инженерно-педагогическом колледже.

В мае 2011 года был призван на срочную службу, которую проходил в Борзе в должности стрелка. Зарекомендовал себя грамотным, ответственным дисциплинированным и исполнительным солдатом и дослужился до звания старшего разведчика, командира орудия.

После срочной службы работал вахтовым методом.

В феврале 2023 года заключил контракт.

У Вячеслава Бакшаханова остались любящие жена, двое сыновей, мама, братья.

Прощальный митинг состоится 14 июля в Кырене. 
смерть

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