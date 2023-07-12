В ходе СВО погиб контрактник из Бурятии

У Вячеслава Бакшаханова остались двое сыновей



30 июня в ходе спецоперации погиб уроженец Тункинского района Бурятии Бакшаханов Вячеслав Юрьевич. Ему было 34 года.



Как сообщает «Тунка-инфо», Вячеслав Юрьевич родился 6 февраля 1989 года в селе Кырен Тункинского района, был старшим сыном в семье. В 2004 году окончил Кыренскую открытую (сменную) общеобразовательную школу, затем продолжил учёбу в Улан-Удэнском инженерно-педагогическом колледже.



В мае 2011 года был призван на срочную службу, которую проходил в Борзе в должности стрелка. Зарекомендовал себя грамотным, ответственным дисциплинированным и исполнительным солдатом и дослужился до звания старшего разведчика, командира орудия.



После срочной службы работал вахтовым методом.



В феврале 2023 года заключил контракт.



У Вячеслава Бакшаханова остались любящие жена, двое сыновей, мама, братья.



Прощальный митинг состоится 14 июля в Кырене.

