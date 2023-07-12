В Улан-Удэ появится икона, написанная на Афоне

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Она займёт место в Одигитриевском соборе



29 июля в Одигитриевском соборе Улан-Удэ состоится встреча иконы Божией Матери «Самонаписавшаяся», прибывшей со святой горы Афон.



- На южной стороне святой горы Афон расположен основанный в 1820 году скит Продром, в котором живут молдавские подвижники. Главная святыня обители — чудотворная икона Божией Матери «Продромитисса», названная так по месту пребывания в скиту Продром, или «Ясская», по месту её написания и первых чудес, или «Самонаписавшаяся», как чудесно изобразившаяся без участия художника, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В 2023 году для Бурятии на горе Афон был написан список этой иконы. Икона написана схимонахом Харитоном, старцем скита Каруля.



Прибывший образ займёт своё постоянное место в Одигитриевском соборе Улан-Удэ.

