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В Улан-Удэ появится икона, написанная на Афоне

В Улан-Удэ появится икона, написанная на Афоне
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Она займёт место в Одигитриевском соборе

29 июля в Одигитриевском соборе Улан-Удэ состоится встреча иконы Божией Матери «Самонаписавшаяся», прибывшей со святой горы Афон.

- На южной стороне святой горы Афон расположен основанный в 1820 году скит Продром, в котором живут молдавские подвижники. Главная святыня обители — чудотворная икона Божией Матери «Продромитисса», названная так по месту пребывания в скиту Продром, или «Ясская», по месту её написания и первых чудес, или «Самонаписавшаяся», как чудесно изобразившаяся без участия художника, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В 2023 году для Бурятии на горе Афон был написан список этой иконы. Икона написана схимонахом Харитоном, старцем скита Каруля.

Прибывший образ займёт своё постоянное место в Одигитриевском соборе Улан-Удэ.
Бурятия Улан-Удэ икона православие епархия

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