Его выявили у непривитого ребёнка
В Забайкальском крае впервые за несколько лет зафиксирован случай подозрения на корь. Заболел ребёнок из Чернышевского района; он не был привит.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, материал от ребёнка для лабораторной диагностики направлен в региональный центр с функциями надзора за корью, краснухой, паротитом в Благовещенск.
- Пациент доставлен в профильную медицинскую организацию, изолирован. Специалистами сделано всё необходимое, пациент получает медицинскую помощь в полном объёме, - сообщили в минздраве Забайкальского края.
В районе развёрнуты противоэпидемиологические мероприятия по локализации очага.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной в Бурятии произошла вспышка кори. В конце марта первых инфицированных выявили в Кяхтинском районе. Вскоре корь подхватил ещё один человек. В конце месяца стало известно ещё о трёх заразившихся. Круг контактных лиц составил 600 человек.
В 2023 году в России осложнилась ситуация по заболеваемости корью. В 63 субъектах страны зарегистрировано более 3,7 тысяч случаев кори, из которых 82 % лабораторно подтверждены.
По данным оперативного мониторинга, среди заболевших корью 66 % – дети.
Болеют преимущественно не привитые люди (87 %).
Корь – это наиболее заразное из инфекционных заболеваний, коэффициент заразности составляет 100%. Корь опасна своими осложнениями, среди которых ларингиты и трахеобронхиты, воспаление лёгких, воспаление среднего уха. Как осложнения возможны круп, энцефалит, миокардит. В особо тяжелых случаях могут развиться поражение слуха, слепота, умственная отсталость. Корь может быть причиной смертности и инвалидности.
Лица, не болевшие корью и не привитые против неё, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте. Как правило, у взрослых это заболевание протекает намного тяжелее, чем у детей.
Единственной эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.
В Забайкалье впервые за несколько лет выявили подозрение на корь
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