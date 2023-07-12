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В Улан-Удэ водитель автобуса во время рейса спас жизнь пассажиру

В Улан-Удэ водитель автобуса во время рейса спас жизнь пассажиру
Общество,  Фото:МУП "Городские маршруты"
Водитель, не высаживая пассажиров, сразу же поехал за помощью

Сегодня, 12 июля, около 8 часов утра в автобусе, следующему по маршруту №21А в Улан-Удэ, внезапно стало плохо одному из пассажиров. Его жизнь спасли незамедлительные действия водителя.

- Мне сказали другие пассажиры, что человек теряет сознание. В этот момент мы ехали в районе остановки «Мегадом» и находились рядом с нашим гаражом. Высаживать всех пассажиров, сходить с линии и вызывать скорую помощь – долго. Поэтому я сразу решил ехать в контору. Там пассажир до вызова скорой помощи был под присмотром нашего медика. Хочу сказать спасибо неравнодушным пассажирам, которые помогли доставить человека до медицинского кабинета, - рассказал водитель автобуса Сергей Белых.

В МУП «Городские маршруты» ежедневно с 5:00 дежурит инспектор профилактических осмотров. Анна Данзанова, в чью смену произошёл инцидент, рассказала, что действовала по инструкции.

- Мы оказали ему экстренную медпомощь, дали ему нашатырь, воды и померили давление, до приезда кареты скорой помощи. Мужчина 1957 года рождения находился в сознании. Врачи поставили ему предварительный диагноз «транзиторная ишемическая атака», - сообщила Анна Данзанова.

Благодаря реакции водителя и медицинского работника МУП «Городские маршруты» пассажир был вовремя доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Как сообщал «Байкал-Dailу», похожая история произошла в столице Бурятии в мае. Водитель автобуса, курсирующего по маршруту №2, Юрий Шубин спас пассажирку, которой внезапно стало плохо. У женщины, ехавшей на работу, поднялось давление. Однако она продолжала стоять на ногах – желающих уступить место не нашлось. К счастью, Юрий заметил, что с ней что-то не так. Он высадил всех остальных людей, вызвал скорую помощь, дождался приезда врачей, а потом довёз улан-удэнку из больницы до дома, оставив свою работу.

В июне Шубина наградили в горсовете – ему вручили почётную грамоту и выдали премию в 5 тысяч рублей.

общественный транспорт водители

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