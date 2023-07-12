В Байкальском регионе изменится расписание нескольких поездов

Разница с действующим расписанием составит до 21 минуты



В связи с работами по реконструкции инфраструктуры Транссибирской магистрали в Иркутской области и Бурятии с 12 июля изменится расписание некоторых пригородных и пассажирских поездов. Так, 12 июля на участке Куйтун – Ук изменится расписание поездов дальнего следования № 381 Иркутск Пассажирский – Северобайкальск, № 81 Улан-Удэ – Москва. Разница с действующим расписанием составит от +1 до +15 минут.



14 июля пригородный поезд № 6414 Тулун – Зима будет отправляться и прибывать на 21 минуту позже. В этот же день пригородный поезд № 6336 Иркутск-Сортировочный– Выдрино будет отправляться и прибывать на 13 минут позже.



15 июля изменится расписание пригородного поезда № 6714 Иркутск-Пассажирский – Слюдянка I. Разница с действующим расписанием составит от +14 до +19 минут. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

