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В Бурятии медведя заметили по дороге в Горячинск

В Бурятии медведя заметили по дороге в Горячинск
Общество,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Косолапый отдыхал в лесу

11 июля на дороге, ведущей в село Горячинск Прибайкальского района Бурятии, люди заметили медведя. Видео появилось в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

- Мы тут гуляли только что, хохотали… Офигеть, медведь, - говорят очевидцы, снявшие косолапого.

Хозяин тайги расположился в густой траве среди деревьев. Он спокойно отдыхал.

 
Вероятно, медведя привлёк запах мусора. Жителей и отдыхающих призывать быть осторожнее.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на севере республики дважды видели медведей. В одном случае косолапый пробрался во двор к местному жителю. Во втором случае в районе Северобайкальска гуляла медведица с тремя медвежатами. 
медведь

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