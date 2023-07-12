В Бурятии медведя заметили по дороге в Горячинск







Вероятно, медведя привлёк запах мусора. Жителей и отдыхающих призывать быть осторожнее.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на севере республики

Вероятно, медведя привлёк запах мусора. Жителей и отдыхающих призывать быть осторожнее.Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на севере республики дважды видели медведей . В одном случае косолапый пробрался во двор к местному жителю. Во втором случае в районе Северобайкальска гуляла медведица с тремя медвежатами.

11 июля на дороге, ведущей в село Горячинск Прибайкальского района Бурятии, люди заметили медведя. Видео появилось в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».- Мы тут гуляли только что, хохотали… Офигеть, медведь, - говорят очевидцы, снявшие косолапого.Хозяин тайги расположился в густой траве среди деревьев. Он спокойно отдыхал.