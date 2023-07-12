Также тут проведут этап кубка России
«Цельсий БАМ триатлон 2023» пройдёт 22 и 23 июля на берегу Еловского пруда в Ангарске. В рамках двухдневного марафона состоятся всероссийские соревнования, этап кубка страны, а также открытый чемпионат и первенство Иркутской области по триатлону в дисциплинах «триатлон-кросс» и «акватлон». Ожидается, что в стартах примут участие около 300 спортсменов из Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского и Забайкальского краёв.
– Ангарск впервые в течение двух дней проведёт такое крупное мероприятие, состоящее из триатлонных дисциплин. Место выбрано очень удобное: есть пруд со стабильной температурой воды, лес для велоэтапа и беговая дамба. Мы расширили программу, сделав её доступной для участников от 13 лет и старше, – рассказал руководитель оргкомитета Артём Детышев.
Спортсмены будут бороться за медали в следующих возрастных группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 2007-2004 годов рождения, юноши и девушки 2008-2006 годов рождения, юноши и девушки 2010-2009 годов рождения. Итоги подведут в личном зачёте.
В дисциплине «триатлон-кросс» спортсменам предстоит преодолеть дистанции в зависимости от возрастной группы: в плавании – 1 км, 0,5 км, 0,2 км; в велогонке МТБ – 20 км, 10 км, 5 км; в кроссе – 6 км, 3 км, 1,5 км. Соревнования стартуют 22 июля в 10:00.
В дисциплине «акватлон» участников ждут забег на 2,5 км и 1,25 км, плавание на 1 км и 500 м, забег на 2,5 км и 1,25 км. Старт назначен 23 июля в 10:00. Программу второго соревновательного дня дополнит плавание на открытой воде на дистанциях 200 м и 500 м.
Участвовать в соревнованиях на всех дистанциях смогут как профессиональные спортсмены, так и любители, сообщает пресс-служба министерства спорта области.
Возрастное ограничение: 0+.
Ангарск примет всероссийские соревнования по триатлону
Общество, Фото:
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