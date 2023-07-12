12 июля

11 июля

Популярное

Ангарск примет всероссийские соревнования по триатлону

Ангарск примет всероссийские соревнования по триатлону
Общество,  Фото:pixabay.com
Также тут проведут этап кубка России

«Цельсий БАМ триатлон 2023» пройдёт 22 и 23 июля на берегу Еловского пруда в Ангарске. В рамках двухдневного марафона состоятся всероссийские соревнования, этап кубка страны, а также открытый чемпионат и первенство Иркутской области по триатлону в дисциплинах «триатлон-кросс» и «акватлон». Ожидается, что в стартах примут участие около 300 спортсменов из Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского и Забайкальского краёв.

– Ангарск впервые в течение двух дней проведёт такое крупное мероприятие, состоящее из триатлонных дисциплин. Место выбрано очень удобное: есть пруд со стабильной температурой воды, лес для велоэтапа и беговая дамба. Мы расширили программу, сделав её доступной для участников от 13 лет и старше, – рассказал руководитель оргкомитета Артём Детышев.

Спортсмены будут бороться за медали в следующих возрастных группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 2007-2004 годов рождения, юноши и девушки 2008-2006 годов рождения, юноши и девушки 2010-2009 годов рождения. Итоги подведут в личном зачёте.

В дисциплине «триатлон-кросс» спортсменам предстоит преодолеть дистанции в зависимости от возрастной группы: в плавании – 1 км, 0,5 км, 0,2 км; в велогонке МТБ – 20 км, 10 км, 5 км; в кроссе – 6 км, 3 км, 1,5 км. Соревнования стартуют 22 июля в 10:00.

В дисциплине «акватлон» участников ждут забег на 2,5 км и 1,25 км, плавание на 1 км и 500 м, забег на 2,5 км и 1,25 км. Старт назначен 23 июля в 10:00. Программу второго соревновательного дня дополнит плавание на открытой воде на дистанциях 200 м и 500 м.

Участвовать в соревнованиях на всех дистанциях смогут как профессиональные спортсмены, так и любители, сообщает пресс-служба министерства спорта области.

Возрастное ограничение: 0+.
Иркутская область триатлон спорт всероссийские соревнования Ангарск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ветеран отметил столетие
В Бурятии ветеран отметил столетие
Общество, 12.07.2023
Петру Дёмину вручили медаль «80 лет Прохоровской битвы»
Жительницу Бурятии поздравили с 95-летием
Жительницу Бурятии поздравили с 95-летием
Общество, 12.07.2023
Юбилей отпраздновала долгожительница Кижингинского района
В Улан-Удэ появится икона, написанная на Афоне
В Улан-Удэ появится икона, написанная на Афоне
Общество, 12.07.2023
Она займёт место в Одигитриевском соборе
В Даурском заповеднике посчитали птиц
В Даурском заповеднике посчитали птиц
Общество, 12.07.2023
Сотрудники объехали более 50 озёр
В микрорайоне Улан-Удэ проведут рейд по собакам
В микрорайоне Улан-Удэ проведут рейд по собакам
Общество, 12.07.2023
Принимаются заявки на отлов животных
Учитель бурятского языка стала лучшей в Иркутской области
Учитель бурятского языка стала лучшей в Иркутской области
Общество, 12.07.2023
В регионе выбрали лучших педагогов родного языка
В Бурятии отгремел традиционный праздник «Наадан-Сурхарбаан»
В Бурятии отгремел традиционный праздник «Наадан-Сурхарбаан»
Общество, 12.07.2023
Масштабное летнее событие охватило всю республику большой спортивной и культурной программой
В Байкальском регионе изменится расписание нескольких поездов
В Байкальском регионе изменится расписание нескольких поездов
Общество, 12.07.2023
Разница с действующим расписанием составит до 21 минуты
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за затянувшегося ремонта теплотрассы
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за затянувшегося ремонта теплотрассы
Общество, 12.07.2023
Депутат горсовета Вадим Бредний создаёт народный штаб
В Бурятии проектируют новую компактную школу
В Бурятии проектируют новую компактную школу
Общество, 12.07.2023
Она будут двухэтажной и состоять из трёх блоков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^