«Юбилейным» ребёнком стала девочка
10 июля в Бичурском районе Бурятии зарегистрировали 100-го ребёнка, родившегося с начала 2023 года.
В семье Дмитрия и Виктории родился первенец – дочка Аня.
В ЗАГСе торжественно поздравили молодого отца, пожелали здоровья и успехов, а также вручили свидетельство о рождении дочери.
В Бичурском районе Бурятии родился 100-й малыш с начала года
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