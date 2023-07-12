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В Бичурском районе Бурятии родился 100-й малыш с начала года

В Бичурском районе Бурятии родился 100-й малыш с начала года
Общество,  Фото:pixabay.com
«Юбилейным» ребёнком стала девочка

10 июля в Бичурском районе Бурятии зарегистрировали 100-го ребёнка, родившегося с начала 2023 года.

В семье Дмитрия и Виктории родился первенец – дочка Аня.

В ЗАГСе торжественно поздравили молодого отца, пожелали здоровья и успехов, а также вручили свидетельство о рождении дочери.
дети новорожденные

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