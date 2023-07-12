В Бичурском районе Бурятии родился 100-й малыш с начала года

«Юбилейным» ребёнком стала девочка



10 июля в Бичурском районе Бурятии зарегистрировали 100-го ребёнка, родившегося с начала 2023 года.



В семье Дмитрия и Виктории родился первенец – дочка Аня.



В ЗАГСе торжественно поздравили молодого отца, пожелали здоровья и успехов, а также вручили свидетельство о рождении дочери.

