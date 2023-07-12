Ограждения препятствуют проезду автомобилей к заповедным дюнам
На маршруте «Сарайский пляж» на острове Ольхоне отремонтировали ограждения. Государственные инспекторы заменили фрагмент из 18 опор, на которых закреплён металлический канат, препятствующий въезду на заповедные дюны. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
- Эти работы плановые, - пояснил руководитель Островного лесничества Юрий Мясников. – Но ежегодно мы меняем порядка 30 опор: часть из них приходит в негодность под воздействием неблагоприятных внешних факторов, часть – на совести неаккуратных или преднамеренных действий водителей. Ограждение имеет в своём составе порядка 800 опор. Их задача – препятствовать въезду автомобилей, чтобы сохранить первозданный вид пляжа и жизнь его обитателей (в том числе краснокнижных). Ограничения для перемещений транспорта и запрет на установку палаток были введены на маршруте «Сарайский пляж» в 2016 году. Мы выполняем ремонт несколько раз в год, чтобы посетители имели возможность наслаждаться естественной природой пляжа.
«Сарайский пляж» - пешеходный маршрут на острове Ольхон. Расположен на естественном пляже с песком светло-золотистого оттенка, с видом на мыс Бурхан и Скалу Шаманка (является одной из 9 религиозных святынь Азии и главным символом Байкала). Оборудован настилами, санитарной зоной, зонами отдыха и информационными аншлагами.
На Сарайском пляже на Ольхоне отремонтировали ограждения
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