Произошло это ночью
В Северо-Байкальском районе Бурятии вчера, 11 июля, местные жители дважды заметили медведей. Об этом сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Первого косолапого встретили в садово-огородническом товарищесте «Железнодорожник», на улице Урожайная. По словам очевидца, ночью медведь в поисках еды залез во двор. Обошлось без пострадавших.
Также в 21:20 в 23 километрах от города Северобайкальск заметили большую медведицу с тремя медвежатами. Они двигались в сторону Слюдянкинских озёр.
Местных жителей призывают быть бдительными.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее медведицу с мишками видели в Кабанском районе. Они перебегали дорогу на отвороте на Култушную вечером 10 июля.
На севере Бурятии медведь залез во двор
Общество, Фото:
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