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На севере Бурятии медведь залез во двор

На севере Бурятии медведь залез во двор
Общество,  Фото:pixabay.com
Произошло это ночью

В Северо-Байкальском районе Бурятии вчера, 11 июля, местные жители дважды заметили медведей. Об этом сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Первого косолапого встретили в садово-огородническом товарищесте «Железнодорожник», на улице Урожайная. По словам очевидца, ночью медведь в поисках еды залез во двор. Обошлось без пострадавших.

Также в 21:20 в 23 километрах от города Северобайкальск заметили большую медведицу с тремя медвежатами. Они двигались в сторону Слюдянкинских озёр.

Местных жителей призывают быть бдительными.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее медведицу с мишками видели в Кабанском районе. Они перебегали дорогу на отвороте на Култушную вечером 10 июля. 
медведь

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