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В Бурятии откроют и освятят памятник покровителю воинов

В Бурятии откроют и освятят памятник покровителю воинов
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кяхтинского района
В рамках мероприятия состоятся «Три игры мужей»

26 июля в районе села Субуктуй Кяхтинского района Бурятии, на перекрёстке федеральной трассы А340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией пройдёт освящение и открытие памятника Турухай Табунангу Джаб Эрдэни Хаану. Мероприятие возглавит XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Начало молебна в 10:00.

В рамках освещения и открытия памятника состоятся традиционные «Эрын гурбан наадам – Три игры мужей»: соревнования по бурятской борьбе «бухэ барилдан», стрельбе из лука, конным скачкам, «Хасагы найр». Украшением мероприятия станет культурная программа, где фольклорные и творческие коллективы представят традиционные бурятские песни и танцы.

- Турухай Табунанг Джаб Эрдэни Хаан является выдающейся исторической личностью, мудрым правителем, прославленным воином, предводителем бурят и почитается как небесный покровитель воинов. По преданию имя Турухай Табунанга Джаб Эрдэни Хаана возродится в самые тяжёлые времена для Родины. Сегодня Турухай Табунанг Джаб Эрдэни Хаан – небесный покровитель воинов, незримо оберегает, помогает, и укрепляет дух справедливости, - сообщает пресс-служба администрации муниципального образования «Кяхтинский район».

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Кяхтинский район памятник буддизм спорт

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