В Бурятии откроют и освятят памятник покровителю воинов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кяхтинского района

В рамках мероприятия состоятся «Три игры мужей»



26 июля в районе села Субуктуй Кяхтинского района Бурятии, на перекрёстке федеральной трассы А340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией пройдёт освящение и открытие памятника Турухай Табунангу Джаб Эрдэни Хаану. Мероприятие возглавит XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Начало молебна в 10:00.



В рамках освещения и открытия памятника состоятся традиционные «Эрын гурбан наадам – Три игры мужей»: соревнования по бурятской борьбе «бухэ барилдан», стрельбе из лука, конным скачкам, «Хасагы найр». Украшением мероприятия станет культурная программа, где фольклорные и творческие коллективы представят традиционные бурятские песни и танцы.



- Турухай Табунанг Джаб Эрдэни Хаан является выдающейся исторической личностью, мудрым правителем, прославленным воином, предводителем бурят и почитается как небесный покровитель воинов. По преданию имя Турухай Табунанга Джаб Эрдэни Хаана возродится в самые тяжёлые времена для Родины. Сегодня Турухай Табунанг Джаб Эрдэни Хаан – небесный покровитель воинов, незримо оберегает, помогает, и укрепляет дух справедливости, - сообщает пресс-служба администрации муниципального образования «Кяхтинский район».



Возрастное ограничение: 6+.

