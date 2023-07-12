В рамках мероприятия состоятся «Три игры мужей»
26 июля в районе села Субуктуй Кяхтинского района Бурятии, на перекрёстке федеральной трассы А340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией пройдёт освящение и открытие памятника Турухай Табунангу Джаб Эрдэни Хаану. Мероприятие возглавит XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Начало молебна в 10:00.
В рамках освещения и открытия памятника состоятся традиционные «Эрын гурбан наадам – Три игры мужей»: соревнования по бурятской борьбе «бухэ барилдан», стрельбе из лука, конным скачкам, «Хасагы найр». Украшением мероприятия станет культурная программа, где фольклорные и творческие коллективы представят традиционные бурятские песни и танцы.
- Турухай Табунанг Джаб Эрдэни Хаан является выдающейся исторической личностью, мудрым правителем, прославленным воином, предводителем бурят и почитается как небесный покровитель воинов. По преданию имя Турухай Табунанга Джаб Эрдэни Хаана возродится в самые тяжёлые времена для Родины. Сегодня Турухай Табунанг Джаб Эрдэни Хаан – небесный покровитель воинов, незримо оберегает, помогает, и укрепляет дух справедливости, - сообщает пресс-служба администрации муниципального образования «Кяхтинский район».
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии откроют и освятят памятник покровителю воинов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике проведут «Арт Бурятию»
Участие в мероприятии также примут гости из Бурятии
Также тут проведут этап кубка России
В рамках мероприятия состоятся «Три игры мужей»
Петру Дёмину вручили медаль «80 лет Прохоровской битвы»
Обоо тахилга проведут в двух местах
Юбилей отпраздновала долгожительница Кижингинского района
Она займёт место в Одигитриевском соборе
Сотрудники объехали более 50 озёр
Работы должны быть завершены в 2024 году
Девочку назвали Анной
Принимаются заявки на отлов животных
В регионе выбрали лучших педагогов родного языка
Масштабное летнее событие охватило всю республику большой спортивной и культурной программой
Туда заселят граждан из аварийного жилья