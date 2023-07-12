В дело вмешалась транспортная прокуратура
В Улан-Удэ женщинам-машинистам кранов, трудящихся на локомотивовагоноремонтном заводе АО «Желдорремаш» отказали в досрочной пенсии. Сотрудницы обратились с жалобой в Бурятскую транспортную прокуратуру.
- Установлено, что региональным отделением социального фонда России необоснованно отказано в назначении досрочной пенсии женщинам-машинистам кранов. В целях восстановления прав работников Бурятский транспортный прокурор направил в суд исковые заявления о включении в трудовой стаж периодов работы, дающих право на назначение досрочной пенсии, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования в полном объёме.
Решение суда в законную силу пока не вступили.
В Улан-Удэ женщинам-машинистам отказали в досрочной пенсии
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