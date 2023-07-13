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Улан-Удэ присоединится к фестивалю «Джаз на Байкале»

Улан-Удэ присоединится к фестивалю «Джаз на Байкале»
Общество,  Фото:pixabay.com
Организаторы сообщили об изменении даты открытия фестиваля

Уточнены даты проведения XVIII международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале». Ранее сообщалось, что мероприятие откроется 10 ноября этого года, однако в связи с расширением концертной программы фестиваль стартует на день раньше.

С 9 по 13 ноября в городах Иркутской области пройдут мероприятия фестиваля. Далее действие будет перенесено в Улан-Удэ и Новосибирск.

В 2023 году в программе фестиваля заявлено четыре города Иркутской области: Иркутск, Ангарск, Шелехов и Саянск (ранее концерты проводились в двух городах региона). Также важным нововведением нынешнего фестиваля станет творческая поездка в город Новосибирск особенно ярко проявивших себя участников конкурса «Джаз на Байкале», а именно обладателей приза в номинации «Открытие года». Концерт звёзд фестиваля в Улан-Удэ также состоится после основной концертной программы в период между 14 и 30 ноября. Об этом сообщает портал «Культура 38».

Возрастное ограничение: 16+.
Улан-Удэ Байкал джаз Иркутская область фестиваль музыка концерт

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