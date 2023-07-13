Улан-Удэ присоединится к фестивалю «Джаз на Байкале»

Организаторы сообщили об изменении даты открытия фестиваля



Уточнены даты проведения XVIII международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале». Ранее сообщалось, что мероприятие откроется 10 ноября этого года, однако в связи с расширением концертной программы фестиваль стартует на день раньше.



С 9 по 13 ноября в городах Иркутской области пройдут мероприятия фестиваля. Далее действие будет перенесено в Улан-Удэ и Новосибирск.



В 2023 году в программе фестиваля заявлено четыре города Иркутской области: Иркутск, Ангарск, Шелехов и Саянск (ранее концерты проводились в двух городах региона). Также важным нововведением нынешнего фестиваля станет творческая поездка в город Новосибирск особенно ярко проявивших себя участников конкурса «Джаз на Байкале», а именно обладателей приза в номинации «Открытие года». Концерт звёзд фестиваля в Улан-Удэ также состоится после основной концертной программы в период между 14 и 30 ноября. Об этом сообщает портал «Культура 38».



Возрастное ограничение: 16+.

