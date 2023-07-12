На берегоукрепление в Байкальске направят более 121 млн рублей

Работы должны быть завершены в 2024 году



Из резервного фонда правительства Российской Федерации в Иркутскую область будет направлено 121 млн 360 тысяч рублей на проведение мероприятий по берегоукреплению озера Байкал в Байкальске. В частности, эти средства направят на разработку проектно-сметной документации по строительству гидротехнических сооружений на озере Байкал. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



Мероприятия по берегоукреплению озера Байкал проведут в рамках программы социально-экономического развития Байкальска до 2040 года. Документ предусматривает разработку проектно-сметной документации, эта работа должна быть завершена в 2024 году.



Как рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, главная задача проекта – обеспечить защиту населения и значимых объектов города от негативного воздействия вод озера Байкал.



– Строительство берегоукрепления будет идти в два этапа: от устья реки Солзан до устья реки Харлахта и от устья реки Харлахта до устья ручья Красный. Общая протяжённость берегоукрепления составит 2,8 километра. Эти технические решения помогут обеспечить надёжную защиту береговых участков и предотвратить их разрушение, – прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Строительство берегоукрепления, согласного программе социально-экономического развития Байкальска, запланировано на 2025-2026 годы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

