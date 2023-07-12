Левобережный причал оказался подтоплен
Усть-Чикойская паромная переправа на автодороге Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе Бурятии временно приостановила свою работу. Причинами стали высокий уровень воды в реке Чикой и подтопление левобережного причала, где произошёл выход воды из русла в пойму.
Решение о приостановке работы паромной переправы было принято утром 12 июля.
- При снижении уровня воды в реке работа переправы будет восстановлена, - сообщает минтранс Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее из-за высокого уровня воды в реке Селенге в Прибайкальском районе также приостановили работу Татауровской паромной переправы.
В Бурятии приостановили работу ещё одной паромной переправы
Общество, Фото:
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