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В Бурятии приостановили работу ещё одной паромной переправы

В Бурятии приостановили работу ещё одной паромной переправы
Общество,  Фото:"Бурятрегионавтодор"
Левобережный причал оказался подтоплен

Усть-Чикойская паромная переправа на автодороге Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе Бурятии временно приостановила свою работу. Причинами стали высокий уровень воды в реке Чикой и подтопление левобережного причала, где произошёл выход воды из русла в пойму.

Решение о приостановке работы паромной переправы было принято утром 12 июля.

- При снижении уровня воды в реке работа переправы будет восстановлена, - сообщает минтранс Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее из-за высокого уровня воды в реке Селенге в Прибайкальском районе также приостановили работу Татауровской паромной переправы.

Паромные переправы уровень воды

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