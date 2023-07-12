В 4 районах Бурятии завершена программа переселения из аварийного жилья

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

В новые квартиры переехало 864 человека



В Джидинском, Закаменском, Курумканском и Северо-Байкальском районах Бурятии завершена программа переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми на 1 января 2017 года. На территории этих четырёх районов ликвидировано около 19 тысяч кв. метров непригодного жилья, переселено 864 человека.



- Закаменский – один из тех районов Бурятии, где аварийное жильё ликвидировано полностью, – рассказывает зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. – Там более 650 человек нуждались в новом жилье. В итоге, к концу 2022 года в рамках программы переселения граждане получили выкупную стоимость аварийного жилья либо ключи от новых квартир. В райцентре – городе Закаменск в период с 2021 по 2022 годы построено два многоквартирных дома. В новые квартиры переехали 83 человека.



Всего же в Бурятии на 1 июля 2023 года переселено 4,7 тыс. человек или 1611 семьи, ликвидировано 72,4 тыс. кв. метров аварийного жилья. В 2023 году необходимо расселить ещё 2277 человек с 27 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Продолжается работа по переселению граждан в Кабанском, Кижингинском, Прибайкальском, Селенгинском районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ.



По информации администраций муниципальных образований, на территориях семи районов: Баргузинского, Баунтовского эвенкийского, Еравнинского, Мухоршибирского, Окинского, Тункинского и Хоринского – аварийных домов нет.



По данным министерства строительства республики, из аварийного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, планируется переселить ещё 12,3 тыс. жителей Бурятии, которые проживают на 152,4 тыс. кв. метров.



Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года, утверждена постановлением правительства Бурятии в апреле 2019 года. Выполнение программы разделено на четыре этапа, а действие рассчитано на период до 1 января 2024 года: планируется переселить всего около 7000 жителей из непригодного для жилья фонда общей площадью 99,4 тыс. кв. метров. Расчётная стоимость переселения составляет порядка 4,7 млрд рублей из источников федерального фонда развития территорий, регионального и муниципального бюджетов.



Кроме того, 14 марта сформирован перечень поручений правительству России и правительству Бурятии, в соответствии с которым на территории городов Северобайкальск и Улан-Удэ должно быть ликвидировано 150 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября 2023 года. Специалисты министерства строительства Бурятии совместно с администрациями городов актуализируют списки граждан, проживающих в аварийном жилом фонде. По предварительным данным их количество составляет 6,5 тыс. человек. Поручение должно быть выполнено до 1 января 2030 года, сообщает пресс-служба минис

