В колонии прошла Литературная гостиная
В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошла Литературная гостиная, приуроченная к 95-летию со дня рождения русского писателя Валентина Пикуля.
Осуждённым показали экранизации известных произведений писателя, а также краткую биографию знаменитого прозаика. После чего осуждённые прочитали отрывки из полюбившихся им произведений автора, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Валентин Саввич Пикуль - русский советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику, при жизни писателя общий тираж его книг, составил примерно 20 млн. экземпляров.
В улан-удэнской колонии обсудили творчество Валентина Пикуля
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