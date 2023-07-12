В улан-удэнской колонии обсудили творчество Валентина Пикуля

В колонии прошла Литературная гостиная



В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошла Литературная гостиная, приуроченная к 95-летию со дня рождения русского писателя Валентина Пикуля.



Осуждённым показали экранизации известных произведений писателя, а также краткую биографию знаменитого прозаика. После чего осуждённые прочитали отрывки из полюбившихся им произведений автора, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Валентин Саввич Пикуль - русский советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику, при жизни писателя общий тираж его книг, составил примерно 20 млн. экземпляров.

