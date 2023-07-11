Жители Бурятии бьют тревогу из-за обмеления Гусиного озера

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Уровень воды понизился на 2,5 метра, заявляют общественники



Озеро Гусиное в Селенгинском районе Бурятии катастрофически мелеет и заболачивается. Об этом рассказали во время прямого эфира Народного фронта. Уровень воды второго по величине озера в республике после Байкала понизился на 2,5 метра, береговая линия ушла на 20 метров, заявляют в ОНФ.



- Между тем, озеро является источником воды для жителей города Гусиноозерск и села Озеро Гусиное, - сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.



Представители Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой комплексно подойти к решению проблемы, поскольку экопроблемы водного объекта сопряжены непосредственно с вопросами жизнеобеспечения жителей.

