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Жители Бурятии бьют тревогу из-за обмеления Гусиного озера

Жители Бурятии бьют тревогу из-за обмеления Гусиного озера
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Уровень воды понизился на 2,5 метра, заявляют общественники

Озеро Гусиное в Селенгинском районе Бурятии катастрофически мелеет и заболачивается. Об этом рассказали во время прямого эфира Народного фронта. Уровень воды второго по величине озера в республике после Байкала понизился на 2,5 метра, береговая линия ушла на 20 метров, заявляют в ОНФ.

- Между тем, озеро является источником воды для жителей города Гусиноозерск и села Озеро Гусиное, - сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.

Представители Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой комплексно подойти к решению проблемы, поскольку экопроблемы водного объекта сопряжены непосредственно с вопросами жизнеобеспечения жителей.  
озеро Гусиное ОНФ

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