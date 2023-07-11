В Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября создают полосу для автобусов









В Улан-Удэ начали демонтаж подпорной стенки на разделительной полосе на проспекте 50-летия Октября. Существующее ограждение сместят влево для добавления третьей дополнительной полосы, по которой будет ездить только общественный и специализированный транспорт.Также на участке от ул. Октябрьской до ФСК продолжаются работы по расширению проезжей части на 1,5 метра и устройству тротуара, сообщили в мэрии.Масштабный ремонт автодороги будет проходить в два этапа. Первый будет реализован в этот строительный сезон, второй запланирован на 2024 год. Дорожникам предстоит расширить проезжую часть, заменить дорожное покрытие, бордюрные камни, тротуары, установить делиниаторы и устроить третью дополнительную полосу движения.Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, работы будут производиться поочередно по половине проезжей части. Проспект 50-лeтия Октября полностью перекрываться не будет, перекрытия будут только в ночное время.