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В Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября создают полосу для автобусов

В Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября создают полосу для автобусов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Рабочие начали демонтаж подпорной стенки

В Улан-Удэ начали демонтаж подпорной стенки на разделительной полосе на проспекте 50-летия Октября. Существующее ограждение сместят влево для добавления третьей дополнительной полосы, по которой будет ездить только общественный и специализированный транспорт.



Также на участке от ул. Октябрьской до ФСК продолжаются работы по расширению проезжей части на 1,5 метра и устройству тротуара, сообщили в мэрии.

Масштабный ремонт автодороги будет проходить в два этапа. Первый будет реализован в этот строительный сезон, второй запланирован на 2024 год. Дорожникам предстоит расширить проезжую часть, заменить дорожное покрытие, бордюрные камни, тротуары, установить делиниаторы и устроить третью дополнительную полосу движения.

Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, работы будут производиться поочередно по половине проезжей части. Проспект 50-лeтия Октября полностью перекрываться не будет, перекрытия будут только в ночное время.



общественный транспорт дороги

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