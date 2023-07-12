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В окрестностях Улан-Удэ возможна гроза

В окрестностях Улан-Удэ возможна гроза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём в городе до +28

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 июля, по республике облачно с прояснением, местами дожди, грозы, ливни, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный до 15-17 м/с. Температура днём +24,+29, местами +17,+22.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков, в окрестностях города возможна гроза. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура дням +26,+28.

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