Днём в городе до +28
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 июля, по республике облачно с прояснением, местами дожди, грозы, ливни, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный до 15-17 м/с. Температура днём +24,+29, местами +17,+22.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков, в окрестностях города возможна гроза. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура дням +26,+28.
В окрестностях Улан-Удэ возможна гроза
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Общество, 12.07.2023
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