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Нынешняя «Ночь Ёхора» в Улан-Удэ самой массовой

Нынешняя «Ночь Ёхора» в Улан-Удэ самой массовой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Собралось около 15 тысяч зрителей

В субботу, 7 июля в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ прошёл фестиваль «Ночь Ёхора». Он проводится ежегодно, а нынче побил рекорд. По подсчётам полиции, которая занималась безопасностью во время события, фестиваль посетило около 15 тысяч зрителей.

- 15 тысяч зрителей – символичное число, потому что в этом году фестиваль прошёл уже в 15-й раз. В уже далёком 2008 году фестиваль начинался очень просто. Не было ни больших сцен, ни огромного количества светозвуковой аппаратуры, ни интерактивных площадок и фудкортов. Был только большой энтузиазм. Сделать так, чтобы древний круговой танец бурят – ёхор – обрёл второе дыхание и стал популярным. Спустя 15 лет можно с уверенностью сказать, что театру «Байкал» это удалось, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Сегодня ёхор обрёл повсеместную популярность. Его танцуют и поют не только в Бурятии, но и далеко за её пределами. Ёхор танцуют и в Москве, и во многих других столицах мира.

В этом году конкурсная часть фестиваля собрала сотни участников, которые организовали 10 команд. Призовой фонд составил 400 тысяч рублей. Жюри вынесло необычное решение. Исходя из критериев оценки и суммы набранных баллов, получилось два третьих, два вторых и два первых места. Также были вручены дипломы за участие и спецпризы.

Традиционный мастер-класс по разучиванию различных видов ёхора – любимая часть фестиваля для многих участников. Для других – фестивальные концерты и просто сама атмосфера. Фестиваль завершился большим концертом с участием артистов театра «Байкал», гостей из Тывы, Калмыкии и Монголии. Финальный же Гранд Ёхор поразил количеством участников.

- Ёхор – важнейшая часть нематериального культурного наследия бурятского народа. Своим разнообразием он буквально отражает дух народа. Благодаря кропотливой работе театра «Байкал» он обретает широкую известность и становится популярнее, - подчеркнула министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.


ночь ёхора

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