В Иркутской области целый город лишили горячей воды до осени

Проводится прокурорская проверка
Горячее водоснабжение в городе Свирск Иркутской области будет подано в квартиры только 15 сентября. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Владимир Орноев.
- Уважаемые свирчане, сегодня у меня неутешительная новость. Мы вынуждены сообщить, что горячее водоснабжение будет подано в квартиры с началом отопительного сезона, то есть 15 сентября. К сказанному в видео хочу добавить, что мы не сидели сложа руки. Всё это время искали альтернативу: и в Черемховском районе, и в городах Усолье-Сибирском, Ангарске. Сейчас ведём переговоры с Куйтунским районом, что находится в 220 км от нас, то есть сами понимаете, во сколько обойдётся логистика, но мы ищем любые варианты. И пока, к сожалению, не находим, - написал он.
Прокуратура города Черемхово уже начала проверку исполнения законодательства при предоставлении горячего водоснабжения.
Установлено, что ресурсоснабжающая организация пошла на этот шаг из-за отсутствия древесного топлива.
- Вопреки требованиям закона, местной администрацией не принято своевременных мер по обеспечению населения и организаций муниципального образования услугами горячего водоснабжения в связи с невозможностью исполнения своих обязательств ресурсоснабжающей организацией, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Мэру города и директору ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона.
Восстановление прав граждан находится на контроле прокуратуры. Проверка продолжается.
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Общество, Фото:
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