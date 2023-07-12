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Улан-удэнцы смогут подарить цветок парку

Улан-удэнцы смогут подарить цветок парку
Общество,  Фото:pixabay.com
Они украсят беседки

Жители Улан-Удэ могут внести свою лепту в озеленение зон отдыха в парках «Юбилейный», «Кристальный» и имени С.Н. Орешкова. В столице Бурятии объявлено об экологической акции «Подари цветок парку», посвящённой столетию республики.

21 июля в парке имени Орешкова пройдёт «ЭКО Фест», куда горожане могут принести горшочные цветы для украшения беседок. Для участия в акции нужно отправить анкету на электронную почту [email protected], название и количество цветов. Об этом сообщает дирекция по паркам города.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ акция парки отдыха озеленение

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